Donald Trump appelle à changer le règlement du Sénat, en pleine paralysie budgétaire

Donald Trump a appelé jeudi à supprimer une règle du Sénat requérant une majorité de 60 voix pour adopter un texte, à l'heure où les États-Unis s'enlisent dans la paralysie budgétaire faute d'accord au Congrès. Cette règle permet à 41 des 100 sénateurs de bloquer tout projet de loi avant qu'il ne soit débattu ou voté, une technique d'obstruction parlementaire établie de longue date, surnommée « filibuster ». Ce mécanisme oblige démocrates et républicains à trouver des compromis. Chacun des deux partis s'en est déjà servi par le passé.

« Il est temps pour les républicains de jouer leur +CARTE TRUMP+ et de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'Option Nucléaire - se débarrasser du Filibuster, et s'en débarrasser MAINTENANT ! », a écrit le président américain dans la nuit de jeudi à vendredi sur Truth Social.

En raison de l'actuel seuil de 60 voix, le parti de Donald Trump doit obtenir le soutien de plusieurs sénateurs démocrates pour adopter un texte budgétaire, même s'il dispose de la majorité dans les deux Chambres. « Eh bien, maintenant NOUS sommes au pouvoir, et si nous faisons ce que nous devrions faire, cela mettrait IMMEDIATEMENT fin à ce +SHUT DOWN+ ridicule qui détruit le Pays », a ajouté Donald Trump. Il n'a pas précisé de quelle manière il souhaitait modifier le règlement. Il pourrait faire abaisser le seuil des voix requises, ou immuniser certains projets de loi, par exemple.

La paralysie budgétaire, appelée « shutdown » aux États-Unis, a démarré le 1er octobre et a entraîné la suspension des versements de salaires pour des milliers de fonctionnaires et l'arrêt de certains services publics dans le pays. L'aide alimentaire est notamment impactée, 42 millions d'Américains à faibles revenus étant sur le point de perdre l'accès à une aide vitale pour payer leurs courses à partir de samedi. Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, estime que la fermeture pourrait coûter jusqu'à 14 milliards de dollars à l'économie du pays. Au cours de son premier mandat, Trump avait déjà tenté de mettre fin au « filibuster », sans succès.