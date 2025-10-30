Menu
Soudan : le Conseil de sécurité de l'ONU condamne « l'assaut » des paramilitaires sur El-Facher


AFP / le 30 octobre 2025 à 18h41

Des Soudanais déplacés qui ont fui el-Facher après la chute de la ville aux mains des Forces de soutien rapide (RSF) ont installé un campement dans la ville de Tawila, dans la région du Darfour occidental, déchirée par la guerre, le 28 octobre 2025. Photo AFP/STR

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné jeudi « l'assaut » des paramilitaires soudanais sur la ville d'El-Facher, au Darfour, et ses « impacts dévastateurs sur les civils ».

Dans cette déclaration, le Conseil exprime sa « profonde inquiétude concernant l'escalade de la violence dans et autour d'El-Facher », dont les paramilitaires des Forces de soutien rapide viennent de prendre le contrôle, et condamne les « atrocités qu'auraient commises les FSR contre la population civile, y compris exécutions sommaires et détentions arbitraires ».

