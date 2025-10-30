Soudan : le Conseil de sécurité de l'ONU condamne « l'assaut » des paramilitaires sur El-Facher

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné jeudi « l'assaut » des paramilitaires soudanais sur la ville d'El-Facher, au Darfour, et ses « impacts dévastateurs sur les civils ».

Dans cette déclaration, le Conseil exprime sa « profonde inquiétude concernant l'escalade de la violence dans et autour d'El-Facher », dont les paramilitaires des Forces de soutien rapide viennent de prendre le contrôle, et condamne les « atrocités qu'auraient commises les FSR contre la population civile, y compris exécutions sommaires et détentions arbitraires ».