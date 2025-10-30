Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne annonce la remise de deux corps d'otages à la Croix-Rouge


AFP / le 30 octobre 2025 à 16h59

Des soldats israéliens portent le cercueil de Yona Efraim Feldbaum, un réserviste de 37 ans tué à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, lorsque son véhicule du génie a été touché par des tirs ennemis, lors de ses funérailles à Jérusalem, le 29 octobre 2025. Photo AFP/FADEL SENNA

L'armée israélienne a annoncé jeudi que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza deux cercueils contenant les corps de deux otages du 7-Octobre.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils de personnes décédées prises en otage ont été transférés sous leur garde et sont en route vers les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza », a déclaré un communiqué de l'armée israélienne et de l'agence de sécurité.

L'armée israélienne a annoncé jeudi que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza deux cercueils contenant les corps de deux otages du 7-Octobre.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils de personnes décédées prises en otage ont été transférés sous leur garde et sont en route vers les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza », a déclaré un communiqué de l'armée israélienne et de l'agence de sécurité.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés