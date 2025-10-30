L'armée israélienne annonce la remise de deux corps d'otages à la Croix-Rouge

L'armée israélienne a annoncé jeudi que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza deux cercueils contenant les corps de deux otages du 7-Octobre.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils de personnes décédées prises en otage ont été transférés sous leur garde et sont en route vers les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza », a déclaré un communiqué de l'armée israélienne et de l'agence de sécurité.