Trump assure que Washington et Pékin discuteront d'un possible « accord énergétique »

La Chine et les États-Unis vont entamer des pourparlers pour un éventuel « accord énergétique », a indiqué jeudi le président américain Donald Trump après avoir rencontré son homologue chinois Xi Jinping.

« La Chine a accepté de s'engager sur une procédure d'achat d'énergie américaine. Une transaction d'envergure pourrait avoir lieu concernant l'achat de pétrole et de gaz de l'Alaska », a indiqué M. Trump sur son réseau Social Truth. « Nos équipes respectives (...) se réuniront afin d'étudier la faisabilité d'un tel accord », a-t-il ajouté.