Trump assure que Washington et Pékin discuteront d'un possible « accord énergétique »


AFP / le 30 octobre 2025 à 10h55

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping s'entretiennent à la sortie de l'aéroport international de Gimhae après une réunion bilatérale, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025. Photo Evelyn Hockstein/Reuters

La Chine et les États-Unis vont entamer des pourparlers pour un éventuel « accord énergétique », a indiqué jeudi le président américain Donald Trump après avoir rencontré son homologue chinois Xi Jinping.

« La Chine a accepté de s'engager sur une procédure d'achat d'énergie américaine. Une transaction d'envergure pourrait avoir lieu concernant l'achat de pétrole et de gaz de l'Alaska », a indiqué M. Trump sur son réseau Social Truth. « Nos équipes respectives (...) se réuniront afin d'étudier la faisabilité d'un tel accord », a-t-il ajouté.

