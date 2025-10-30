Trump dit avoir été "trop occupé" pour rencontrer Kim Jong Un mais assure qu'il pourra revenir

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait été trop "occupé" durant son voyage cette semaine en Corée du Sud pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mais a ajouté qu'il pourrait revenir.

"J'avais d'excellentes relations avec Kim Jong Un", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La dernière rencontre des deux dirigeants remonte à juin 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise en deux la péninsule coréenne.

