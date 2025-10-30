Menu
Trump assure que la réduction des troupes américaines en Roumanie "n'est pas très importante"

AFP / le 30 octobre 2025 à 07h18

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que la réduction du déploiement des troupes américaines en Roumanie n'était "pas très importante", interrogé par des journalistes à bord d'Air Force One.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une réduction de leur présence militaire sur le front oriental de l'Europe, et en tout premier lieu en Roumanie, bien que le conflit en Ukraine continue de faire rage à ses portes.

