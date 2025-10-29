Katz interdit l'accès du CICR à des prisonniers palestiniens

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé mercredi avoir interdit l'accès de la Croix-Rouge à des Palestiniens détenus par Israël, selon un communiqué de son bureau.

M. Katz « a signé mercredi un décret interdisant aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite aux prisonniers détenus en vertu de la loi sur la détention des combattants illégaux », dit le communiqué, arguant que de telles visites mettraient « en danger la sécurité nationale ».

Selon la loi israélienne, la catégorie « de combattants illégaux », introduite en 2002, autorise une détention indéfinie sans la moindre inculpation et dans des centres de détention militaires. Cette catégorie de détenus est distincte de celle des prisonniers de guerre, et ne figure pas dans les conventions de Genève.

La décision annoncée par M. Katz consacre le statu quo qui prévaut depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sans précédent lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Pour sa part, le CICR affirme qu'il n'a pas été autorisé à rendre visite aux détenus en prison depuis lors, à l'exception des entretiens préalables à la libération menés dans le cadre des accords de cessez-le-feu et d'échanges de prisonniers à Gaza.

L'annonce du ministre de la Défense intervient alors qu'une audience est prévue à 13h00 GMT devant la Cour suprême sur le sujet. Elle survient aussi au lendemain d'accusations portées par Israël contre le Hamas selon lesquelles le mouvement islamiste a mis en scène la découverte d'un corps devant du personnel du CICR, qui sert d'intermédiaire pour la libération des otages et des prisonniers.

Plusieurs ONG ont par ailleurs fait état auprès de l'AFP, avant-même ce décret, des délais et complications rencontrées par les avocats pour rendre visite aux détenus.

En février 2024, les ONG Association pour les droits civils en Israël (ACRI), Physicians for Human Rights, HaMoked et Gisha ont déposé un recours en justice pour exiger que des représentants du CICR soient autorisés à rendre visite aux prisonniers et détenus palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie détenus par l'armée et par l'administration pénitentiaire israélienne.

Le recours a été déposé après l'attaque du Hamas du 7-Octobre et le début de la guerre, car les visites du CICR « à tous les prisonniers palestiniens ont été suspendues, ainsi que le transfert d'informations sur les détenus palestiniens », selon ces ONG.

Selon ACRI, 2.673 prisonniers qualifiés de « combattants illégaux » étaient détenus par les services pénitentiaires israéliens début octobre. Plusieurs centaines d'entre eux ont été libérés le 13 octobre dans le cadre de l'échange prévu contre des otages, vivants et morts, détenus par le Hamas et ses alliés.



