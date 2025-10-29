Menu
Soudan: l'Union européenne dénonce la « brutalité » des paramilitaires et le ciblage « ethnique » de civils


AFP / le 29 octobre 2025 à 10h28, mis à jour à 10h30

Des Soudanais déplacés qui ont fui El-Fasher après la chute de la ville aux mains des Forces de soutien rapide (RSF) ont installé un campement dans la ville de Tawila, dans la région du Darfour occidental, déchirée par la guerre, le 28 octobre 2025. Photo AFP

L'Union européenne a dénoncé mercredi la « brutalité » des paramilitaires au Soudan et le « ciblage ethnique » de civils, après le « tournant dangereux » de la prise de la ville d'El-Facher, dans l'ouest du pays.

« Le fait que des civils soient pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique souligne la brutalité » des paramilitaires, s'est alarmée la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dans un communiqué.

