Soudan: l'Union européenne dénonce la « brutalité » des paramilitaires et le ciblage « ethnique » de civils

L'Union européenne a dénoncé mercredi la « brutalité » des paramilitaires au Soudan et le « ciblage ethnique » de civils, après le « tournant dangereux » de la prise de la ville d'El-Facher, dans l'ouest du pays.

« Le fait que des civils soient pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique souligne la brutalité » des paramilitaires, s'est alarmée la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dans un communiqué.