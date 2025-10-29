Trump prévoit de rencontrer Kim Jong Un "dans un avenir pas trop lointain"

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi s'attendre à rencontrer le numéro un nord-coréen Kim Jong Un "dans un avenir pas trop lointain".

"A un moment donné, nous serons amenés à traiter avec la Corée du Nord. Je pense qu'ils le souhaitent, et je le souhaite", a déclaré M. Trump à la presse à bord de son avion Air Force One, avant d'atterrir en Corée du Sud.

aue-oho/jnd/may

© Agence France-Presse