La France appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu

Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a déploré mardi « la reprise des opérations militaires » à Gaza, appelant toutes les parties à respecter le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

« Je veux déplorer (...) la reprise des opérations militaires, appeler toutes les parties à respecter le cessez-le-feu », a déclaré le chef de la diplomatie française lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

« Les informations selon lesquelles des éléments du Hamas auraient ouvert le feu sur des soldats et selon lesquelles le mouvement terroriste aurait menti sur la restitution du corps d'un otage sont évidemment inacceptables si elles sont avérées », a-t-il ajouté, souhaitant que le cessez-le-feu « puisse être mis en œuvre pleinement ».

Il a également affirmé que la France co-organisera « dans les prochaines semaines » avec les États-Unis et l'Égypte une conférence internationale sur les questions humanitaires et de reconstruction sur Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes « immédiates » sur Gaza et le Hamas a annoncé le report de la restitution d'une dépouille d'otage, les deux camps s'accusant de violer l'accord de cessez-le-feu.

Le Hamas a notamment démenti dans la soirée avoir attaqué des troupes israéliennes à Gaza.