La Défense civile fait état de cinq autres morts dans une frappe aérienne israélienne

La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées mardi dans une frappe israélienne dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.

Une frappe israélienne a touché un « véhicule civil (...) à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza » et a tué « au moins cinq civils », a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de cette organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

M. Bassal avait fait état plus tôt de la mort de deux personnes lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire.