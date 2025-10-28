Nouvelles frappes américaines contre quatre embarcations de narcotrafiquants présumés, 14 hommes tués

Les États-Unis ont mené lundi trois nouvelles frappes contre quatre embarcations de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique est, tuant 14 hommes, a annoncé mardi le ministre de la Défense Pete Hegseth sur les réseaux sociaux.

Un homme a survécu aux frappes, a-t-il précisé. « Hier, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené trois frappes létales contre quatre bateaux utilisés par des organisations désignées comme terroristes (par les États-Unis) se livrant au narcotrafic dans le Pacifique est. (...) Quatorze narcoterroristes au total ont été tués par les trois frappes, un a survécu. Toutes les frappes ont été menées dans les eaux internationales », a détaillé le ministre sur X.