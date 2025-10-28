La France déploie les nouveaux missiles nucléaires de ses sous-marins

La France a mis en service la nouvelle version des missiles intercontinentaux déployés dans les sous-marins assurant la dissuasion nucléaire, ont annoncé mardi le ministère des Armées et la société ArianeGroup. « La troisième version du missile mer-sol balistique stratégique M51 (M51.3) est entrée en service opérationnel, marquant une étape majeure dans la modernisation de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française », selon le ministère.

Ce missile est équipé de nouvelles têtes nucléaires (TNO-2). Cette mise en service vient mettre un terme à un processus de près de 12 ans de travaux de modernisation. Il « est plus performant en termes de portée, de précision et de capacité de pénétration », selon les armées. Il sera déployé dans les quatre sous-marins lanceurs d'engin (SNLE) français, dont au moins un est toujours caché au fond des océans pour garantir la capacité de la France à déclencher le feu nucléaire, même après avoir été attaquée.

A l'instar de toutes les puissances nucléaires qui modernisent et améliorent sans cesse leur armement pour conserver la crédibilité technique de leur dissuasion, la France a déjà lancé le processus de la modernisation suivante, le M51.4, notifié fin août à ArianeGroup par la Direction générale de l'armement (DGA).