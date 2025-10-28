Onze millions de pilules de captagon « en provenance du Liban » saisies en Syrie

Les autorités syriennes ont annoncé mardi avoir saisi 11 millions de comprimés de captagon en provenance du Liban, l'une des plus importantes saisies de cette drogue introduite depuis le pays voisin après la chute du pouvoir d'Assad.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué que la brigade anti-drogue avait « saisi une voiture venant du territoire libanais, transportant environ 11 millions de comprimés de captagon », dans la province de Homs, voisine du Liban. Il a ajouté que les autorités enquêtaient pour « identifier les personnes impliquées et déterminer les réseaux criminels liés à l'opération ».

Le captagon, amphétamine de synthèse illégale, était devenu la principale exportation de la Syrie pendant la guerre civile déclenchée en 2011, constituant une source majeure de financement illicite pour le pouvoir sous Bachar el-Assad, qui avait transformé le pays en narco-Etat. Depuis la chute d'Assad, les nouvelles autorités islamistes ont signalé de nombreuses saisies importantes de captagon à travers le pays.

Le nouveau pouvoir syrien a accusé le Hezbollah, ancien allié de Bachar el-Assad, de se livrer également au trafic à travers la frontière entre les deux pays, extrêmement poreuse.

Au Liban, les autorités avaient annoncé en septembre avoir démantelé un réseau international de trafic de drogue et stoppé un transfert de haschich et de comprimés de captagon vers l'Arabie saoudite. L’armée libanaise avait également annoncé mi-septembre avoir saisi environ 64 millions de pilules de captagon dans la Békaa, affirmant qu’il s’agissait de l’une des opérations les plus importantes jamais menées contre cette drogue au Liban. L’armée et les services de sécurité libanais ont intensifié la lutte contre le trafic de drogue ces derniers mois, sous la pression des pays du Golfe, alors que ces amphétamines ont inondé la région, mais aussi des États-Unis, qui accusent le Hezbollah d'en profiter.