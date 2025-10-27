Le Premier ministre chinois fustige la « loi de la jungle » avant le sommet Trump-Xi

Le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé lundi à éviter un retour à « la loi de la jungle » commerciale et dénoncé « l'unilatéralisme », quelques jours avant une rencontre cruciale entre Donald Trump et Xi Jinping.

Ses propos, tenus lors d'un sommet régional à Kuala Lumpur, sont une claire référence aux droits de douane imposés par le président américain sur de nombreux pays, dont la Chine, et qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi en Corée du Sud pour tenter de trouver un accord qui solderait leur guerre commerciale.

« La mondialisation économique et l'émergence d'un monde multipolaire sont irréversibles », a affirmé Li Qiang dans la capitale malaisienne, qui accueille le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), qui regroupe 11 pays. « Le monde ne peut pas revenir à la loi de la jungle où les plus faibles sont la proie des plus forts », a-t-il souligné, appelant à « renforcer l'engagement en faveur du libre-échange », selon un compte rendu du gouvernement chinois. Il s'exprimait lors du sommet de l'Asie orientale, qui réunit les pays de l'Asean, l'Australie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Russie ou encore les Etats-Unis.

« L'unilatéralisme et le protectionnisme gagnent du terrain et font peser des risques considérables sur la région », a-t-il souligné lundi lors d'une autre réunion en marge du sommet de l'Asean. Donald Trump s'est montré optimiste quant à sa rencontre avec Xi Jinping. « Je pense que nous allons trouver un accord », a-t-il affirmé à la presse.