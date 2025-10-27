Le parti indépendantiste catalan décide de mettre fin à son accord avec les socialistes de Sánchez

La formation de l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a décidé lundi de mettre fin à l'accord qu'il avait conclu il y a près de deux ans avec le Parti socialiste espagnol et qui avait permis au Premier ministre Pedro Sánchez d'être reconduit au pouvoir, selon des sources du parti.

La décision, dont on ignore encore les détails et la portée exacte, a été adoptée « à l'unanimité » par la direction de Junts per Catalunya (JxCat), le parti de M. Puigdemont, lors d'une réunion extraordinaire qui a eu lieu à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales (sud de la France, près de la frontière espagnole), ont indiqué ces sources à l'AFP sous couvert d'anonymat. M. Puigdemont devrait annoncer officiellement cette décision et expliquer sa signification concrète lors d'une conférence de presse dans l'après-midi à Perpignan. Elle devra être ratifiée par les membres du parti lors d'une consultation cette semaine, ont précisé ces sources.

Cette décision traduit le mécontentement croissant de JxCat vis-à-vis du gouvernement de gauche de M. Sánchez, que le parti indépendantiste catalan accuse de ne pas avoir tenu ses promesses.

Le 9 novembre 2023, après d'intenses tractations, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sánchez était parvenu à arracher un accord avec le parti indépendantiste, permettant ainsi au Premier ministre d'être de nouveau investi à la tête du gouvernement grâce au vote des sept députés du parti de M. Puigdemont. En échange de son soutien, JxCat avait notamment obtenu des socialistes l'engagement de faire voter par le Parlement une loi d'amnistie pour ses dirigeants et militants poursuivis par la justice pour leur implication dans la tentative de sécession manquée de 2017 en Catalogne. Une loi d'amnistie a été votée en 2024, mais M. Puigdemont, qui devait en être le principal bénéficiaire, ne peut toujours pas en bénéficier, la justice ayant refusé de l'appliquer au délit de détournement de fonds. En conséquence, M. Puigdemont vit toujours en exil en Belgique.