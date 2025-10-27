Deux hommes meurent asphyxiés dans un tunnel à la recherche d'or et de vestiges dans la Békaa-Ouest

Deux jeunes hommes sont décédés lundi à l’intérieur d’un tunnel situé dans la zone montagneuse entre les localités de Lala et Baaloul, dans la Békaa-Ouest, alors qu’ils étaient à la recherche d’or et de vestiges, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.

Des informations faisaient état dans un premier temps d’un accident de chantier, mais il s’est avéré que les deux victimes s’étaient introduites dans le tunnel pour y chercher de l’or et des pièces archéologiques.

Il s'agit d'un ressortissant libanais originaire du village de Soultane Yaacoub el-Tahta, dans la Békaa-Ouest, et un ressortissant syrien dont l’identité n’a pas encore été révélée. Selon les premières éléments de l’enquête, les deux hommes auraient succombé à une asphyxie à l’intérieur du tunnel, profond d’environ 20 à 22 mètres, après avoir perdu connaissance en raison d’un manque d’oxygène.

Les équipes de la Défense civile sont intervenues immédiatement sur le site et ont mené des opérations de recherche et d’extraction qui ont duré près de cinq heures, la configuration étroite du tunnel rendant l’accès aux deux hommes particulièrement difficile. Les corps ont finalement été retirés et transportés vers un hôpital dans les environs, a indiqué la Défense civile dans un communiqué lundi. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Mi-juillet, cinq ouvriers étaient également morts asphyxiés alors qu’ils effectuaient des travaux de maintenance dans une station d’épuration des eaux usées de l'Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, à Khaldé, au sud de Beyrouth.

Selon les rapports de la Défense civile, un premier ouvrier s’était effondré après avoir inhalé des gaz toxiques dans un bassin de traitement de sept mètres de profondeur, les quatre autres avaient également succombé à l’effet des gaz toxiques et au manque d’oxygène dans cet espace clos en tentant de lui porter secours.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a mis en garde contre les dangers liés au manque d’oxygène dans les tunnels, que ce soit en raison d’un déplacement d’oxygène par d’autres gaz ou de sa consommation par des microbes. Pour ces raisons, l’OIT a établi des règles de sécurité strictes, telles que l’utilisation d’équipements de respiration et de harnais de sécurité, qui doivent impérativement être respectées lors de tous travaux en milieu souterrain.