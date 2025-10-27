Erdogan signe avec Starmer un méga-contrat pour 20 Eurofighters

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé lundi un contrat pour 20 avions de combat Eurofighter Typhoon en recevant à Ankara le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Au côté de M. Starmer, le président Erdogan s'est félicité de cet accord, qui représente selon lui « un nouveau symbole » des relations stratégiques entre Ankara et Londres. Le ministère britannique de la Défense a lui souligné qu'il s'agissait du « plus gros contrat d'avions de combat depuis une génération », précisant que « les premières livraisons devraient intervenir en 2030.

Le dirigeant britannique a justifié ce contrat, estimé par Londres à huit milliards de livres (9,2 milliards d'euros), en soulignant lors d'une cérémonie de signature que la Turquie défendait « le flanc sud-est de l'Otan ». Cette commande garantira selon Londres 20.000 emplois au Royaume-Uni. « Cet accord va bien au-delà de l'acquisition d'avions. Il constitue l'élément clé du partenariat industriel et de défense croissant entre nos deux nations », a de son côté souligné le ministre britannique de la Défense John Healey, qui s'est rendu à Ankara avec le Premier ministre pour finaliser l'accord. « La Turquie est un allié important de l'OTAN et le gardien de la mer Noire. En l'équipant d'avions de combat Typhoon haut de gamme, cet accord renforcera la dissuasion de l'OTAN et contribuera à notre sécurité à tous », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat turc, désireux de moderniser la flotte aérienne de son pays, souhaite acquérir une quarantaine de ces appareils construits par un consortium de quatre pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne). Son ministre de la Défense, Yasar Güler, a indiqué que la Turquie souhaitait en acquérir 12 auprès du Qatar et autant auprès d'Oman. Selon une source sécuritaire turque interrogée par l'AFP et s'exprimant sous couvert d'anonymat, Londres a remis lundi deux Eurofighters à la Turquie.

Eurofighters VS F-35

Ankara, qui avait d'abord privilégié les F-35 américains, a orienté ces dernières années son intérêt vers les Eurofighters après avoir été exclu du programme américain pour avoir fait l'acquisition du système russe de défense antiaérienne S-400.

L'Allemagne, qui s'opposait initialement à la vente d'Eurofighters à la Turquie en raison du soutien inconditionnel d'Ankara au Hamas dans sa guerre face à Israël, a levé son veto en juillet. Le chancelier allemand Friedrich Merz doit être reçu jeudi à Ankara par M. Erdogan. La semaine dernière, le chef de l'Etat turc avait également discuté de l'acquisition d'Eurofighters d'occasion à Doha avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Le dirigeant qatari doit lui aussi se rendre mardi à Ankara pour aborder ce sujet, a indiqué la source sécuritaire turque interrogée par l'AFP. Le Qatar avait en 2017 commandé 24 Eurofighters, et les deux derniers appareils devaient être livrés à Doha d'ici la fin de l'année, selon des experts. Selon certains experts, les deux avions remis lundi à Ankara sont ces deux appareils initialement destinés au Qatar.