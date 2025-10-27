Poutine recevra la cheffe de la diplomatie nord-coréenne à Moscou lundi

Le président russe Vladimir Poutine recevra lundi à Moscou la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne Choe Son Hui dans le cadre de sa visite en Russie, pays avec lequel Pyongyang entretient des liens de plus en plus étroits, a annoncé le Kremlin. La cheffe de la diplomatie de la Corée du Nord a salué dans la matinée la « proximité spirituelle » entre son pays et la Russie, lors d'un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou. Elle a également souligné que la « position constante » de Pyongyang était de « soutenir sans faille » les « politiques » du Kremlin, notamment pour « réaliser la grande cause de la construction d'une Russie forte ».

Pour sa part, M. Lavrov a estimé que les relations entre les deux pays avaient bénéficié lors des trois derniers mois « d'une impulsion très puissante » afin de « développer les accords de principes » conclus lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Pyongyang, en juin 2024. Après cette rencontre, les deux pays avaient signé un pacte de défense mutuel.

La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des milliers de soldats pour repousser, entre fin 2024 et le printemps 2025, les troupes ukrainiennes qui avaient pris pied dans une petite partie de la région russe de Koursk. « Les Russes n'oublieront jamais les exploits accomplis par les soldats et les officiers de l'Armée populaire coréenne dans la région de Koursk », a déclaré à ce sujet lundi Sergueï Lavrov, assurant que ces « exploits » renforceront les « liens d'amitié » et la « communion historique » entre les deux pays.

Pyongyang fournit également la Russie en armes et en munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de transférer en échange des technologies militaires sensibles à son allié. Depuis plus d'un an, des hauts dirigeants russes et nord-coréens se rencontrent régulièrement dans les deux pays, tout en tâchant de renforcer leur coopération militaire, économique et culturelle. Vladimir Poutine et Kim Jong Un se sont notamment retrouvés début septembre à Pékin, aux côtés du dirigeant chinois Xi Jinping, pour assister à un gigantesque défilé militaire.



