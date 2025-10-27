Menu
Dernières Infos - Liban

L'armée israélienne accuse la Finul d'avoir abattu un drone de renseignement dimanche


AFP / le 27 octobre 2025 à 09h25

Une fillette salue des soldats de la Finul en patrouille, le 8 juillet 2025 dans la région de Tyr. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

L'armée israélienne a accusé lundi la Finul, force de paix de l'ONU au Liban, d'avoir abattu la veille l'un de ses drones de renseignement au Liban lors d'une mission « de routine » dans le sud du pays. 

« Une première enquête suggère que les forces de la Finul stationnées à proximité ont délibérément tiré sur le drone et l'ont abattu », a écrit sur X le lieutenant Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne, qui affirme qu'une enquête est en cours pour examiner les circonstances de l'incident.

