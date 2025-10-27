Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Trump répète qu'il « aimerait beaucoup » rencontrer Kim Jong Un


AFP / le 27 octobre 2025 à 08h38

Le leader nord-coréen Kim Jong Un, le 23 octobre 2025 à Pyongyang. AFP

Donald Trump a répété lundi qu'il « aimerait beaucoup » rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pendant la tournée qu'il effectue en Asie, au cours d'un échange avec les journalistes à bord de son avion.

Le président américain n'a pas exclu de prolonger au besoin son voyage qui, après la Malaisie dimanche, doit l'emmener au Japon lundi et mardi, puis en Corée du sud mercredi et jeudi.

Donald Trump a répété lundi qu'il « aimerait beaucoup » rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pendant la tournée qu'il effectue en Asie, au cours d'un échange avec les journalistes à bord de son avion.

Le président américain n'a pas exclu de prolonger au besoin son voyage qui, après la Malaisie dimanche, doit l'emmener au Japon lundi et mardi, puis en Corée du sud mercredi et jeudi.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés