Trump répète qu'il « aimerait beaucoup » rencontrer Kim Jong Un

Donald Trump a répété lundi qu'il « aimerait beaucoup » rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pendant la tournée qu'il effectue en Asie, au cours d'un échange avec les journalistes à bord de son avion.

Le président américain n'a pas exclu de prolonger au besoin son voyage qui, après la Malaisie dimanche, doit l'emmener au Japon lundi et mardi, puis en Corée du sud mercredi et jeudi.