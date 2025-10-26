Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

Des factions palestiniennes déplorent la libération d'un suspect dans l’affaire du « bateau de la mort »

Le drame survenu en avril 2022 au large de Tripoli avait coûté la vie à 40 personnes.

L'OLJ / le 26 octobre 2025 à 19h03

Des factions palestiniennes déplorent la libération d'un suspect dans l’affaire du « bateau de la mort »

Une photo diffusée par l’armée libanaise montrant l'arrière du bateau ayant sombré au large de Qalamoun, le 24 avril 2022.

Les factions palestiniennes du camp de Beddaoui, au Liban-Nord, ont exprimé dans un communiqué « leur regret et leur indignation » face à la décision de libérer un suspect dans l'affaire dite du « bateau de la mort », un naufrage au large de Tripoli qui avait coûté la vie à 40 personnes en avril 2022.

Elles ont déploré une décision qui constitue « un choc immense pour les familles des victimes » et « un mépris pour le sang des innocents qui ont payé le prix de la pauvreté et de la privation », tout en estimant qu'elle « envoie un message négatif aux familles des martyrs et des disparus, leur donnant le sentiment que la justice a disparu et que ceux qui trafiquent des vies humaines peuvent échapper à toute sanction ».

« Peut-il y avoir un crime sans criminel ? »

L'identité du suspect relâché par le tribunal militaire n'a pas été dévoilée. Un membre de la famille Dandachi, désigné comme l'organisateur de la traversée, avait été interpellé puis relâché par les autorités. Parmi ces 40 victimes, dont des ressortissants libanais, palestiniens et syriens, sept corps de personnes mortes noyées, dont celui d'une fillette, avaient été repêchés, tandis que 33 autres personnes demeurent portées disparues.

Pour mémoire

« Bateau de la mort » au large de Tripoli : une enquête vidéo vise à relancer l’affaire en justice

Quarante-cinq autres personnes avaient échappé à la noyade lors du naufrage, survenu à 5,5 kilomètres au large de Qalamoun, au sud de Tripoli, le 23 avril 2022.

Plusieurs de ces rescapés avaient par la suite témoigné pour donner leur version de l'incident, alors que les conditions dans lesquelles ce naufrage est survenu n'ont toujours pas été formellement établies par la justice. Selon une enquête réalisée par le média Megaphone, en partenariat avec un réseau de médias arabes indépendants basé à Berlin, l'incident avait été provoqué par des navires de la marine libanaise qui auraient percuté l'embarcation pour tenter de la dissuader de poursuivre sa route, avant de la faire chavirer. Cette version avait été démentie par l'armée libanaise qui pointait du doigt la surcharge du bateau, sur lequel avaient embarqué près de 85 passagers, alors qu'il était normalement conçu pour ne transporter que 6 à 10 personnes. L'institution militaire avait au contraire accusé le conducteur du bateau d'être à l'origine de la collision.

Les factions palestiniennes ont ainsi appelé le tribunal militaire à reconsidérer « cette décision injuste, à poursuivre l’enquête jusqu’à son terme et à traduire en justice tous les responsables de ce crime qui a bouleversé la conscience humaine ». Et d'ajouter : « Est-il concevable qu’il y ait un crime sans criminel ? », avant d'exhorter l'instance judiciaire et les organisations humanitaires locales et internationales à élever la voix pour protester contre cette décision.

