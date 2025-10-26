Catherine Connolly remporte la présidentielle irlandaise

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly a remporté l'élection présidentielle de vendredi en Irlande, avec plus de 63% des voix, selon des résultats officiels publiés samedi.

Battant largement sa rivale centriste Heather Humphreys qui n'a obtenu 29,5% des suffrages, Mme Connolly va remplacer à la présidence Michael Higgins qui occupait ce poste largement symbolique depuis 2011.