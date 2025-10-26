Menu
Dernières Infos - Irlande

Catherine Connolly remporte la présidentielle irlandaise


AFP / le 26 octobre 2025 à 09h13

Catherine Connolly, élue présidente irlandaise, après l'annonce de sa victoire, au château de Dublin, le 25 octobre 2025. Photo AFP / PAUL FAITH

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly a remporté l'élection présidentielle de vendredi en Irlande, avec plus de 63% des voix, selon des résultats officiels publiés samedi.

Battant largement sa rivale centriste Heather Humphreys qui n'a obtenu 29,5% des suffrages, Mme Connolly va remplacer à la présidence Michael Higgins qui occupait ce poste largement symbolique depuis 2011.

