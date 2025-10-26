Trump annonce la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge dès son arrivée en Malaisie

Le président américain Donald Trump a annoncé la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge dès son arrivée dimanche en Malaisie, dans le cadre d'une tournée en Asie.

"Afin de satisfaire tout le monde pour cet événement majeur, nous signerons l'accord de paix dès notre arrivée", a déclaré M. Trump dans un message publié depuis l'avion présidentiel sur Truth Social.

acb/may/ega

© Agence France-Presse