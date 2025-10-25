Des manifestants convergent à Valence, un an après les inondations meurtrières

Plusieurs centaines de manifestants ont commencé à converger samedi en fin d'après-midi vers le centre-ville de Valence, dans l'est de l'Espagne, pour rendre hommage un an plus tard aux victimes des inondations meurtrières d'octobre 2024 et protester contre la gestion de la catastrophe par les autorités. Certains d'entre eux brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice ! », selon un journaliste de l'AFP sur place.

Cette manifestation intervient quasiment un an jour pour jour après les pluies torrentielles qui ont provoqué la mort de 229 personnes dans la région de Valence, la pire catastrophe du genre en Espagne en plusieurs décennies.

Celle-ci avait suscité la colère des sinistrés, qui avaient critiqué la gestion de l'alerte et des secours, sur fond de polémique entre le gouvernement central de gauche à Madrid et les autorités régionales de droite, sur les compétences des uns et des autres dans ces domaines.

La population locale réclame toujours inlassablement des comptes au président régional, Carlos Mazón, qu'elle accuse de ne pas l'avoir prévenue suffisamment à l'avance du danger que constituaient ces pluies diluviennes.

« L'alarme a retenti pratiquement au moment où tout le monde se noyait », a dénoncé auprès de l'AFP Rosa Álvarez, la présidente d'une association de victimes de la tragédie, rencontrée samedi à Valence peu avant le début du rassemblement. Elle a perdu son père de 80 ans ce jour-là.

« Chaque minute comptait... », se lamente cette femme de 51 ans, qui déplore « la faillite » des autorités.

De son côté, Carlos Mazón, dont les actes précis le 29 octobre 2024 demeurent un sujet d'enquête pour les médias espagnols, s'est défendu à nombreuses reprises en assurant que l'ampleur du phénomène climatique n'était pas prévisible et en rejetant la responsabilité de la gestion de la situation sur le gouvernement de gauche.

Selon un sondage paru début octobre dans le quotidien El País, 71% des habitants de Valence interrogés estiment que M. Mazón devrait démissionner.

Des funérailles d'Etat pour rendre hommage aux personnes ayant alors péri sont prévues à Valence pour mercredi, le jour du premier anniversaire des inondations, en présence du Premier ministre Pedro Sánchez et du roi d'Espagne Felipe VI.