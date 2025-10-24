Menu
Des mouvements palestiniens d'accord pour la gestion de Gaza par un comité indépendant de technocrates


AFP / le 24 octobre 2025 à 18h27

Une vue prise par un drone montre les destructions dans un quartier résidentiel, après le retrait des forces israéliennes de la zone, dans le cadre d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, dans la ville de Gaza, le 24 octobre 2025. Photo Dawoud Abu Alkas / Reuters

Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord vendredi, dans un communiqué commun, pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump.

Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un « comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants technocrates (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels ».

Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à « revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien ». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.

