Le ministère de l’Intérieur mènera les législatives « en toute neutralité et transparence », assure Hajjar

Le président libanais Joseph Aoun s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar pour faire le point sur les préparatifs en cours au sein des différentes unités du ministère, en prévision des élections législatives prévues en mai prochain. Selon M. Hajjar, « le ministère de l’Intérieur est pleinement prêt à organiser cet événement national dans les meilleures conditions possibles, avec une totale neutralité et transparence ».

Le président Aoun a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de tenir le scrutin à la date prévue, « sans aucun report, et avec la participation des Libanais de la diaspora ».

La communauté internationale a aussi réaffirmé à différentes occasions l’importance de maintenir le calendrier électoral sans retard.

La participation des Libanais de l’étranger constitue depuis plusieurs mois un sujet de discorde au Liban. Soixante-sept députés, soit une majorité claire des 128 parlementaires, ont réclamé une réforme de la loi électorale actuelle afin que les Libanais expatriés puissent voter depuis leur pays de résidence pour l’ensemble des députés, et pas seulement pour les six sièges qui leur sont réservés, comme le prévoit l’article 112 de la loi en vigueur. Le président de la Chambre Nabih Berry a catégoriquement refusé toute modification de la loi, notamment en s’abstenant d'inscrire cette question à l’ordre du jour d’une séance plénière.