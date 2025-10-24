Washington nomme un diplomate de carrière pour surveiller la trêve à Gaza

Les États-Unis ont nommé vendredi un diplomate chevronné comme responsable civil d'un organisme chargé de surveiller le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, afin de faciliter une fin durable au conflit.

Le département d'État a annoncé que le diplomate Steve Fagin rejoindra le général Patrick Frank, responsable militaire déjà nommé pour travailler sur l'application du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre Israël et le Hamas.

Le Centre de coordination militaro-civile (CCMC), l'organisme de surveillance de la trêve sous supervision américaine, a été installé cette semaine à Kiryat Gat, une localité proche de la bande de Gaza, avec pour mission d'observer le cessez-le-feu et détecter toute violation.

Le CCMC doit également superviser la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza dévastée par la guerre.

Quelque 200 soldats américains ont été envoyés à Kiryat Gat, installés dans un entrepôt loué, où ils travaillent avec des soldats israéliens et de pays européens, des représentants des Émirats arabes unis et de la Jordanie, ainsi que du personnel des Nations unies et des humanitaires.

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a visité le site vendredi et l'a qualifié d'entreprise « historique ». « Il y aura des hauts et des bas, des rebondissements, mais je pense que nous avons de nombreuses raisons d'être raisonnablement optimistes quant aux progrès réalisés », a-t-il déclaré.

M. Fagin occupe depuis 2022 le poste d'ambassadeur américain au Yémen, où il a géré les relations dans une période turbulente alors que les États-Unis bombardaient les rebelles houthis qui ont lancé des missiles sur Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Il a été le principal diplomate américain à Bagdad pendant trois mois jusqu'à récemment, tout en restant ambassadeur au Yémen, un poste pour lequel il est principalement basé en Arabie saoudite.