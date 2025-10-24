Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, six hommes tués

Une nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, menée dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Caraïbes, a tué six hommes, a annoncé le ministre de la Défense Pete Hegseth sur les réseaux sociaux vendredi.

Il s'agit de la dixième frappe américaine connue contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique. Ces frappes ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l'AFP.

« Dans la nuit, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené une frappe létale contre une embarcation utilisée par Tren de Aragua », un gang vénézuélien classé comme organisation terroriste par les États-Unis, « se livrant au trafic de drogue dans les eaux caribéennes », a écrit Pete Hegseth sur le réseau social X.

« Six hommes narcoterrorristes étaient à bord pendant la frappe » et « ont été tués », a ajouté le ministre.

Cette frappe « a été conduite dans les eaux internationales et était la première de nuit », a précisé Pete Hegseth dans son message accompagné d'une vidéo nocturne sur laquelle on peut voir un bateau en position stationnaire ciblé avant d'être détruit par une explosion.

Washington mène depuis début septembre une campagne de frappes dans les eaux caribéennes qu'il revendique comme une opération de lutte contre le narcotrafic et y a déployé navires et avions de chasse.

La Maison-Blanche et le Pentagone ont toutefois produit peu de preuves pour étayer leurs affirmations selon lesquelles les personnes ciblées étaient impliquées dans le trafic de drogue.

La légalité de ces opérations est largement mise en doute par les experts.

« Selon le droit international relatif aux droits de l'Homme, le recours intentionnel à une force létale n'est permis qu'en dernier ressort contre un individu représentant une menace imminente pour la vie », a déclaré à l'AFP la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Marta Hurtado Gomez.

« Sinon, cela constituerait une violation du droit à la vie », a-t-elle poursuivi. « D'une manière générale, personne ne devrait être tué pour des infractions liées à la drogue. »

Les frappes américaines ont fait grimper les tensions régionales, notamment avec le Venezuela, Caracas accusant Washington de chercher à déstabiliser le pouvoir du président Nicolas Maduro et affirmant disposer de 5 000 missiles antiaériens portables pour contrer les forces américaines.

Jeudi, au moins un bombardier américain B-1B a survolé la mer des Caraïbes au large du Venezuela, selon les données de suivi des vols, deuxième démonstration de force de ce type ces derniers jours. Un vol démenti par le président américain.