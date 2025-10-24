La justice bulgare rejette la demande de remise en liberté du propriétaire présumé du Rhosus

La justice bulgare a rejeté jeudi la demande de remise en liberté puis l'appel formulé contre ce refus d'Igor Grechuchkine, propriétaire présumé du navire Rhosus, qui avait transporté depuis la Géorgie le nitrate d’ammonium débarqué en 2014 à Beyrouth et qui a été à l’origine de la double explosion au port de la capitale libanaise le 4 août 2020.

Une source judiciaire a confirmé vendredi à L'Orient-Le Jour le refus d'une demande formulée quelques jours auparavant. Beyrouth attend toujours la tenue de l'audience prévue sur la demande d'extradition du ressortissant russo-chypriote, qui avait été arrêté en Bulgarie début septembre. M. Grechuchkine faisait l'objet d'une notice rouge d’Interpol émise à la demande du Liban qui avait délivré un mandat d’arrêt par défaut à son encontre en octobre 2020.

La demande d'extradition avait été formulée dès début septembre. Le juge d'instruction près la Cour de justice chargé du dossier de la double explosion, Tarek Bitar, avait annoncé dernièrement son intention de requérir l'autorisation d'interroger le propriétaire présumé du Rhosus si cette demande était rejetée.