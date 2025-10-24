Un tribunal d'Ankara rejette une plainte visant le principal parti d'opposition

Un tribunal d'Ankara a rejeté vendredi une plainte sur des allégations d'achats de voix lors d'un congrès du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), qui menaçait la direction du parti d'opposition, a constaté une journaliste de l'AFP.

La décision des juges, qui ont déclaré la plainte infondée, a été accueillie par des applaudissements dans la salle d'audience.

Si elle avait abouti, cette plainte aurait pu déboucher sur la destitution de la direction du CHP, visé par des enquêtes et arrestations à répétition.

Le CHP, sorti large vainqueur d'élections locales l'an passé, nie depuis le départ ces accusations, et reproche au gouvernement d'utiliser le pouvoir judiciaire pour mener à bien un « coup d'État politique ».