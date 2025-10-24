Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Turquie

Un tribunal d'Ankara rejette une plainte visant le principal parti d'opposition


AFP / le 24 octobre 2025 à 12h10

Des agents de sécurité montent la garde tandis que des journalistes attendent à l’extérieur du palais de justice d’Ankara, lors d’une audience portant sur des accusations de corruption visant le principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), à Ankara, le 24 octobre 2025. Photo Adem Altan/ AFP

Un tribunal d'Ankara a rejeté vendredi une plainte sur des allégations d'achats de voix lors d'un congrès du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), qui menaçait la direction du parti d'opposition, a constaté une journaliste de l'AFP.

La décision des juges, qui ont déclaré la plainte infondée, a été accueillie par des applaudissements dans la salle d'audience.

Si elle avait abouti, cette plainte aurait pu déboucher sur la destitution de la direction du CHP, visé par des enquêtes et arrestations à répétition.

Le CHP, sorti large vainqueur d'élections locales l'an passé, nie depuis le départ ces accusations, et reproche au gouvernement d'utiliser le pouvoir judiciaire pour mener à bien un « coup d'État politique ».

Un tribunal d'Ankara a rejeté vendredi une plainte sur des allégations d'achats de voix lors d'un congrès du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), qui menaçait la direction du parti d'opposition, a constaté une journaliste de l'AFP.

La décision des juges, qui ont déclaré la plainte infondée, a été accueillie par des applaudissements dans la salle d'audience.

Si elle avait abouti, cette plainte aurait pu déboucher sur la destitution de la direction du CHP, visé par des enquêtes et arrestations à répétition.

Le CHP, sorti large vainqueur d'élections locales l'an passé, nie depuis le départ ces accusations, et reproche au gouvernement d'utiliser le pouvoir judiciaire pour mener à bien un « coup d'État politique ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés