Cinq blessés dans une attaque de drone ukrainien en banlieue de Moscou

Cinq personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une attaque nocturne de drone ukrainien visant un immeuble résidentiel à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, ont indiqué vendredi les autorités locales.

« Un drone ennemi a frappé dans la nuit un immeuble résidentiel », a écrit sur Telegram un responsable local, Dmitri Volkov, en précisant que l'attaque a visé le 14e étage du bâtiment. « Cinq personnes ont été blessées », parmi lesquelles quatre adultes et un garçon né en 2017, qui ont tous été hospitalisées, selon la même source. « Un drone a pénétré dans un appartement situé au 14e étage », a précisé pour sa part sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, en publiant une photo du logement aux vitres brisées, murs déformés et meubles cassés. Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi avoir neutralisé 111 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe - et notamment des infrastructures énergétiques. Moscou et sa région restent cependant rarement visées.

L'attaque à Krasnogorsk intervient alors que le président américain Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers le président russe Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées « d'énormes » contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin au conflit en Ukraine. En parallèle, l'Union européenne a annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.