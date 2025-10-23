Menu
Dernières Infos - Conflit

Des délégations du Hamas et du Fateh se rencontrent au Caire pour discuter de l'après-guerre à Gaza


AFP / le 23 octobre 2025 à 20h12

Un avion d'Air Cairo approche de l'aéroport avant un sommet international sur Gaza, organisé dans le cadre d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, le 13 octobre 2025. Photo d'illustration REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Des délégations du Hamas et de son rival, le Fateh, se sont réunies jeudi en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP une source proche des pourparlers. 

« La réunion a porté sur la situation actuelle et sur les questions liées à la deuxième phase du cessez-le-feu proposé à Gaza », a précisé cette source sous couvert d'anonymat. 

Elle a ajouté que les deux parties étaient convenues de « poursuivre leurs rencontres dans les prochaines semaines et de travailler à l'organisation du front palestinien intérieur face aux défis posés par le gouvernement israélien ». 

La chaîne égyptienne Al-Qahera News a rapporté plus tôt que la rencontre visait à « discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin de la guerre à Gaza ».

Le Hamas et le Fateh entretiennent une rivalité politique de longue date, qui a souvent freiné les efforts de réconciliation nationale palestinienne. 

Médiatrice de longue date dans le conflit israélo-palestinien, l'Egypte a accueilli ces réunions dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser un consensus autour du plan de cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis. 

En parallèle des discussions entre le Hamas et le Fateh, le chef du renseignement égyptien, Hassan Rashad, a rencontré de hauts responsables d'autres factions palestiniennes, dont le Jihad islamique, allié du Hamas, ainsi que le Front démocratique et le Front populaire de libération de la Palestine, deux mouvements membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). 

Selon Al-Qahera News, ces discussions s'inscrivent dans les efforts égyptiens pour « parvenir à un consensus national palestinien sur la mise en oeuvre du plan de cessez-le-feu du président américain à Gaza ». 

Ces rencontres interviennent alors que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est en visite en Israël, dernier en date d'une série de déplacements d'officiels américains destinés à consolider la trêve entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de guerre.

