Dernières Infos - Diplomatie

Plusieurs pays arabes et musulmans condamnent la proposition de loi israélienne sur l'annexion de la Cisjordanie


AFP / le 23 octobre 2025 à 18h52

Plusieurs pays arabes et musulmans, dont l'Arabie saoudite, ont condamné jeudi dans un communiqué conjoint l'examen par le parlement israélien de deux propositions de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie.

« L'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, Djibouti, Oman, la Gambie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, la Libye, la Malaisie, l'Egypte, le Nigéria, la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique condamnent avec la plus grande fermeté l'adoption par la Knesset israélienne de deux projets de loi visant à imposer une soi-disant +souveraineté israélienne+ sur la Cisjordanie occupée et sur les colonies illégales israéliennes », affirme le communiqué relayé par l'agence de presse saoudienne, SPA. 

