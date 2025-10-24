Assassinats politiques : la décision de Adel Nassar a-t-elle ranimé la rivalité Kataëb-FL ?

Le chef des Kataëb, Samy Gemayel, et le leader des Forces libanaises, Samir Geagea, avec son épouse Sethrida à Meerab, le 8 janvier 2025. Photo fournie par les FL
Il a suffi que le ministre de la Justice, Adel Nassar (Kataëb), nomme des juges d’instruction dans des dossiers d’assassinats politiques pour que reviennent sur le devant de la scène les mésententes entre la base populaire des deux formations chrétiennes, les Kataëb et les Forces libanaises. D’autant plus que le massacre d’Ehden (1978), lors duquel le chef des Marada, Tony Frangié (grand-père et homonyme de l’actuel député) a été assassiné avec sa famille, figure parmi les dossiers réanimés par le ministre de la Justice. Une affaire à laquelle le nom du leader des FL, Samir Geagea, a longtemps été lié. De quoi susciter des interrogations sur l’état des rapports entre Saïfi et Meerab, à quelques mois des élections législatives prévues en mai.Selon nos informations, c’est de bouche à oreille et par les médias que les Kataëb ont appris que...
Il n'y a pas de sujet ici. Que le juge ouvre le dossier a nouveau ne peut être que bénéfique pour le clore et voir apparaître la vérité quelle qu'elle soit.
15 h 49, le 24 octobre 2025