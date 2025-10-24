Menu
Politique - Focus

Assassinats politiques : la décision de Adel Nassar a-t-elle ranimé la rivalité Kataëb-FL ?

D’aucuns affirment que la réanimation du dossier du massacre d’Ehden par le ministre de la Justice aurait été mal perçue par Meerab. Mais les deux formations minimisent.

L'OLJ / Par Yara ABI AKL, le 24 octobre 2025 à 08h18

Assassinats politiques : la décision de Adel Nassar a-t-elle ranimé la rivalité Kataëb-FL ?

Le chef des Kataëb, Samy Gemayel, et le leader des Forces libanaises, Samir Geagea, avec son épouse Sethrida à Meerab, le 8 janvier 2025. Photo fournie par les FL

Il a suffi que le ministre de la Justice, Adel Nassar (Kataëb), nomme des juges d’instruction dans des dossiers d’assassinats politiques pour que reviennent sur le devant de la scène les mésententes entre la base populaire des deux formations chrétiennes, les Kataëb et les Forces libanaises. D’autant plus que le massacre d’Ehden (1978), lors duquel le chef des Marada, Tony Frangié (grand-père et homonyme de l’actuel député) a été assassiné avec sa famille, figure parmi les dossiers réanimés par le ministre de la Justice. Une affaire à laquelle le nom du leader des FL, Samir Geagea, a longtemps été lié. De quoi susciter des interrogations sur l’état des rapports entre Saïfi et Meerab, à quelques mois des élections législatives prévues en mai.Selon nos informations, c’est de bouche à oreille et par les médias que les Kataëb ont appris que...
commentaires (7)

Il n'y a pas de sujet ici. Que le juge ouvre le dossier a nouveau ne peut être que bénéfique pour le clore et voir apparaître la vérité quelle qu'elle soit.

Pierre Christo Hadjigeorgiou

15 h 49, le 24 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
  • Il n'y a pas de sujet ici. Que le juge ouvre le dossier a nouveau ne peut être que bénéfique pour le clore et voir apparaître la vérité quelle qu'elle soit.

    Pierre Christo Hadjigeorgiou

    15 h 49, le 24 octobre 2025

  • "Hilarius", "Hilarius" le trio phalangiste. Je me contente seulement de commenter la photo de l’article, par courtoisie pour le modérateur et par respect du règlement, au risque d’être sanctionné. Que Geagea a été condamné à mort et incarcéré pendant une dizaine d’années, libéré par amnistie politique, ça personne ne peut le nier. Sa bonne mine sur la photo dévoile une part de sa personnalité, sa barbe pas encore grisonnante ne trahit pas sa satisfaction de repartir à zéro en politique. On dirait qu’une vie en prison, comme une vie d’ermite dans le "Marounistan" lui font du bien.

    nabil

    11 h 30, le 24 octobre 2025

  • On a cru comprendre que les crimes commis durant cette guerre innommable ont été classés. Ils sont nombreux et ont été commis de part et d’autres. Ils sont tellement nombreux qu’il serait difficile de les détailler. Cependant, le jeu du parti vendu est on ne peut plus clair. Diviser pour semer la pagaille comme à son habitude en accusant les autres de crimes pendant la guerre, alors que lui les a perpétué sur contrat, une fois les accords de paix entre belligérants signés, et la page de règlements de compte tournée. Il veut ouvrir la boîte de Pandore? Qu’il se tienne prêt à assumer.

    Sissi zayyat

    11 h 26, le 24 octobre 2025

  • il serait quasi impossible que l'initiative du ministre nassar aboutisse a quoique ce soit de concret.

    L’acidulé

    10 h 45, le 24 octobre 2025

  • Si M. Geagea a ete blesse en allant a Ehden le jour de l'assassinat, cela veut dire qu'il y allait en tant que membre de l'equipe d'assassins. Il serait, pour le moins, un temoin de premiere importance au regard de la justice.

    Michel Trad

    10 h 02, le 24 octobre 2025

  • Et Dany ?

    Chucri Abboud

    09 h 01, le 24 octobre 2025

  • Et May chidiac?

    Zampano

    08 h 32, le 24 octobre 2025

