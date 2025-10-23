Nabih Berry convoque les députés le 28 octobre

Le chef du Législatif, Nabih Berry, a convoqué le Parlement pour une séance plénière le mardi 28 octobre 2025 à 11h00, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

« Cette séance sera consacrée à la poursuite de l’examen des projets et propositions de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance du 29 septembre 2025 », a précisé le communiqué relayé par l’Ani.

Ce jour-là, la séance avait été avortée en cours de route après que les députés des Forces libanaises et des Kataëb ont, une nouvelle fois, claqué la porte de l’hémicycle, sur fond de tensions entre les députés réunis pour une séance plénière au cours de laquelle la question du vote des émigrés avait provoqué des remous. Le quorum avait été perdu, entraînant la levée de la séance. Le même scénario s’était reproduit le lendemain.

Une partie des députés, dont le mouvement Amal du président du Parlement, Nabih Berry, souhaitent conserver telle quelle la loi électorale de 2017, qui prévoit l’ajout de six parlementaires « des Libanais de l’étranger », tandis que d’autres, dont les FL, militent pour un amendement permettant aux émigrés de voter pour l’ensemble des 128 sièges actuels, en fonction de leur lieu d’origine.