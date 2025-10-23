Riyad condamne les projets d'annexion d'Israël en Cisjordanie

L'Arabie saoudite a condamné mercredi le vote au Parlement israélien de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie, réaffirmant son rejet total de toutes « les violations liées aux colonies et à l’expansion territoriale commises par les autorités de l’occupation israélienne ».

La Knesset, le Parlement israélien, s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël. Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est opposé à toute annexion de la Cisjordanie par Israël, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne.

Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser leur examen en première lecture. Israël a approuvé en août un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l'ONU et plusieurs dirigeants étrangers.

Riyad « exprime la condamnation et la dénonciation » du pays à l’égard de « l’approbation, en première lecture, par la Knesset, de deux projets de loi visant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et à légitimer la souveraineté israélienne sur une colonie illégale », a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Le royaume a réaffirmé son rejet total de « toutes les violations liées aux colonies et à l’expansion territoriale commises par les autorités de l’occupation israélienne ». Il a également réitéré son soutien au « droit légitime et historique du peuple palestinien d’établir son État indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales ».

Riyad a enfin souligné l’importance pour la communauté internationale d’assumer pleinement ses responsabilités afin de mettre en œuvre les résolutions internationales, de mettre un terme aux attaques israéliennes répétées contre les territoires palestiniens et le peuple palestinien, et de relancer le processus de paix fondé sur la mise en œuvre de la solution à deux États, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région.