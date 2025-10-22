Nawaf Salam se rendra au Vatican avant la visite du pape au Liban

Le Premier ministre Nawaf Salam se rendra au Vatican dans les prochains jours, où il sera reçu par le pape Léon XIV, attendu lui-même au Liban à la fin du mois de novembre, a confirmé une source à L’Orient-Le Jour.

Dimanche, alors qu’il recevait le président libanais Joseph Aoun, en marge de la cérémonie de canonisation de l’évêque Ignace Maloyan, le pape Léon XIV a qualifié ce déplacement au Liban de « message de paix et d’espérance ».

Le Saint-Père effectuera sa visite apostolique au Liban du 30 novembre au 2 décembre, après une étape en Turquie du 27 au 30 novembre pour le 1 700ᵉ anniversaire du Concile de Nicée, un événement majeur de l’histoire de la chrétienté. Ce voyage constituera sa première tournée à l’étranger depuis son élection le 8 mai dernier.

Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage au Liban, sans plus de détails, suscitant l’enthousiasme des fidèles du pays, alors que le pape François n’avait pas pu s’y rendre.