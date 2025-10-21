La liberté religieuse continue de reculer dans le monde, selon l'AED

La liberté religieuse a fait face à un nombre croissant de « graves violations » dans le monde en 2023 et 2024 qui touchent désormais « deux tiers » de la population mondiale, a alerté mardi une association catholique, en dénonçant l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de répression.

« Plus de 5,4 milliards de personnes, soit près des deux tiers de l'humanité » vivant dans 62 pays font face à des persécutions ou des discriminations religieuses, un chiffre en nette augmentation, souligne dans un rapport l'Aide à l'Eglise en détresse (AED), une organisation ayant reçu l'approbation du Saint-Siège.

« La liberté de religion est souvent le parent pauvre » des droits fondamentaux, a regretté Olivier Poquillon, religieux dominicain et directeur de l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem, lors d'une conférence de presse.

Depuis 1999, l'AED publie tous les deux ans un rapport, le seul réalisé par une ONG couvrant tous les cultes, sur la liberté religieuse dans le monde.

Ce rapport classe 196 pays en trois catégories : « persécution », « discrimination » et « en observation ».

La catégorie « persécution », caractérisée par des actes de violence ou de harcèlement graves, concerne 24 pays dont les deux les plus peuplés, l'Inde et la Chine.

La Chine et la Corée du Nord se démarquent par l'usage de l'IA pour « traquer plus facilement les minorités religieuses », a indiqué lundi Amélie Berthelin, membre de l'AED et contributrice au rapport.

« Dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord et le Pakistan, tant les gouvernements que les acteurs non étatiques déploient des outils numériques pour censurer, intimider et criminaliser les croyants, transformant la foi religieuse en une menace perçue pour la sécurité », note le rapport.

Trente-huit pays - dont la Turquie, l'Egypte et le Vietnam - sont classés dans la catégorie « discrimination », marquée par de fortes injustices visant certains groupes religieux, souvent en raison d'une place dominante accordée à un culte en particulier.

« En Israël et dans les territoires palestiniens, on a constaté que la discrimination était au carrefour du nationalisme ethno-religieux et de l'extrémisme », a donné en exemple Benoît de Blanpré, directeur de l'AED, lors de la conférence de presse.

La violence djihadiste, notamment en Afrique subsaharienne, et le nationalisme religieux sont en augmentation dans le monde, souligne aussi le texte.

« Dans plusieurs pays, la religion est de plus en plus utilisée pour définir l'identité nationale, alimentant l'exclusion et la marginalisation des groupes minoritaires », a expliqué Amélie Berthelin.

Seuls deux pays, le Kazakhstan et le Sri Lanka, ont vu les conditions de la liberté religieuse s'améliorer depuis 2023.

Considérés comme respectueux de la liberté religieuse, les Etats occidentaux ont néanmoins observé une augmentation des actes antisémites et anti-musulmans sur la même période, relève le rapport.

La liberté religieuse est « une pierre angulaire de toute société juste puisqu'elle protège l'espace moral dans lequel la conscience peut être formée et exercée », a défendu sur X Léon XIV après la publication du texte.