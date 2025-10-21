Menu
Dernières Infos - Négociations sur Gaza

Le chef des renseignements égyptiens rencontre Netanyahu


AFP / le 21 octobre 2025 à 13h35, mis à jour à 14h45

Le long de la frontière avec la bande de Gaza, vue depuis le sud d’Israël, le 21 octobre 2025. Photo Jack GUEZ/AFP

Le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, s'est rendu mardi en Israël où il a rencontré Benjamin Netanyahu, et des officiels israéliens, sur fond d'efforts diplomatiques pour maintenir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien.

Le rôle de M. Rachad dans les négociations ayant conduit au cessez-le feu, en vigueur depuis le 10 octobre, entre Israël et le Hamas avait été publiquement loué par le président américain Donald Trump, lors du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza le 12 octobre.

Lors de leur rencontre « au bureau du Premier ministre à Jérusalem », Benjamin Netanyahu et son équipe ont discuté avec M. Rachad « de l'avancement du plan du président Trump (pour Gaza), des relations entre Israël et l'Egypte et du renforcement de la paix entre les deux pays, ainsi que d'autres questions régionales », a indiqué le bureau du chef du gouvernement. 

M. Rachad doit également rencontrer l'émissaire américain Steve Witkoff, arrivé lundi à Jérusalem, selon Extra News, une télévision égyptienne liée à l'Etat.

La visite du haut responsable égyptien coïncide avec la venue du vice-président américain JD Vance, arrivé mardi en Israël au surlendemain de violences dans la bande de Gaza qui ont mis à l'épreuve le cessez-le-feu, parrainé par Donald Trump. 

M. Vance devrait rencontrer M. Witkoff et Jared Kushner, autre émissaire américain venu en Israël, ainsi que des experts militaires américains surveillant la trêve.

Benjamin Netanyahu a indiqué lundi vouloir discuter avec lui des « défis de sécurité auxquels nous faisons face et des opportunités diplomatiques qui s'offrent à nous », sans préciser quand il le rencontrera. 

