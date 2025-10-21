La Syrie annonce la saisie de 12 millions de pilules de captagon

Environ 12 millions de pilules de captagon ont été saisis lors d'une opération près de Damas, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur syrien. Cette saisie constitue l'une des plus importantes depuis que l'autorité transitoire a pris le pouvoir à la fin de l'année 2024.

À la suite d'une « surveillance et d'un suivi précis d'un réseau de contrebande tentant de faire passer de grandes quantités de stupéfiants à l'étranger », les forces de sécurité ont saisi « environ 12 millions de comprimés de captagon dans la région d'Al-Dumayr », a déclaré le général de brigade Khaled Eid, directeur du département de lutte contre les stupéfiants, dans un communiqué du ministère. Le chef du réseau a été arrêté lors de l'opération, selon M. Eid. Les drogues confisquées seront détruites.

Le captagon, amphétamine de synthèse illégale, était devenu la principale exportation de la Syrie pendant la guerre civile déclenchée en 2011, constituant une source majeure de financement illicite pour le pouvoir sous Bachar el-Assad, qui avait transformé le pays en narco-Etat. Depuis la chute d'Assad, les nouvelles autorités ont signalé de nombreuses saisies importantes de captagon à travers le pays. Cependant, les pays voisins continuent de signaler l'interception de grandes cargaisons. La drogue a inondé la région, poussant les pays voisins à réclamer au Liban et à la Syrie de renforcer leurs efforts pour combattre ce trafic.