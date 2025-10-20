L'armée israélienne a tué au moins 80 Palestiniens à Gaza depuis le début du cessez-le-feu
L'OLJ /
le 20 octobre 2025 à 15h41
Des enfants palestiniens déplacés marchant au milieu des décombres à Gaza-ville, lors du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à Gaza, le 19 octobre 2025. Ibrahim Hajjaj/Reuters
Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué lundi dans un communiqué qu’au moins 80 Palestiniens ont été tués par des tirs ou des frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre.
Ce dernier a précisé avoir enregistré 57 décès au cours des dernières 24 heures, dont 45 sont « le résultat d’un ciblage direct » de l’armée israélienne, qui a mené dimanche une série de bombardements à travers l’enclave.
Les corps de 12 autres victimes précédemment tuées ont également été retrouvés sous des décombres, tandis que 158 personnes supplémentaires ont été blessées sur le même laps de temps.
Au total, le ministère a annoncé avoir retrouvé 426 corps depuis le 11 octobre. Cela porte le bilan officiel de l’offensive israélienne contre Gaza à au moins 68 216 tués et 170 361 blessés depuis le 7 octobre 2023.
Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué lundi dans un communiqué qu’au moins 80 Palestiniens ont été tués par des tirs ou des frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre.Ce dernier a précisé avoir enregistré 57 décès au cours des dernières 24 heures, dont 45 sont « le résultat d’un ciblage direct » de l’armée israélienne, qui a mené dimanche une série de bombardements à travers l’enclave.Les corps de 12 autres victimes précédemment tuées ont également été retrouvés sous des décombres, tandis que 158 personnes supplémentaires ont été blessées sur le même laps de temps.Au total, le ministère a annoncé avoir retrouvé 426 corps depuis le 11 octobre. Cela porte le bilan officiel de l’offensive israélienne contre Gaza à au moins...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.