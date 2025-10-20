L'armée israélienne a tué au moins 80 Palestiniens à Gaza depuis le début du cessez-le-feu

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué lundi dans un communiqué qu’au moins 80 Palestiniens ont été tués par des tirs ou des frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre.

Ce dernier a précisé avoir enregistré 57 décès au cours des dernières 24 heures, dont 45 sont « le résultat d’un ciblage direct » de l’armée israélienne, qui a mené dimanche une série de bombardements à travers l’enclave.

Les corps de 12 autres victimes précédemment tuées ont également été retrouvés sous des décombres, tandis que 158 personnes supplémentaires ont été blessées sur le même laps de temps.

Au total, le ministère a annoncé avoir retrouvé 426 corps depuis le 11 octobre. Cela porte le bilan officiel de l’offensive israélienne contre Gaza à au moins 68 216 tués et 170 361 blessés depuis le 7 octobre 2023.