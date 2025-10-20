Khamenei dit à Trump qu'il « rêve » s'il pense avoir détruit les sites nucléaires

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lundi que le président américain Donald Trump, dont le pays a mené en juin avec Israël des bombardements contre l'Iran, « rêve » s'il pense avoir détruit les sites nucléaires iraniens.

« C'est bien, continue à rêver ! », a lancé le dirigeant iranien, en référence aux nombreuses affirmations de M. Trump selon qui le programme nucléaire iranien aurait été « totalement détruit ».

« Qui es-tu pour dire qu'un pays doit ou ne peut pas avoir (le droit) au nucléaire ? », s'est interrogé M. Khamenei lors d'une rencontre à Téhéran avec des sportifs.