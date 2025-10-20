Washington a frappé un bateau d'une guérilla, Trump suspend des aides

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche une nouvelle frappe contre un navire d'une guérilla colombienne et s'apprêtent à mettre Bogota sous pression financière alors que le président Donald Trump accuse son homologue colombien d' « encourager » la production de drogue. Selon le chef du Pentagone, Pete Hegseth, l'assaut a visé vendredi un bateau affilié à l'Armée de libération nationale (ELN) accusé de transporter de la drogue, et fait trois morts. Il s'inscrit dans le cadre d'une expansion de l'opération militaire de Washington dans la mer des Caraïbes, où sont déployés des navires de guerre américains, au large du Venezuela, depuis le mois d'août.

Cette nouvelle offensive porte à au moins sept le nombre de bateaux ciblés par les forces américaines, et à au moins 30 le nombre de morts. Les experts s'interrogent sur la légalité de ces frappes contre des suspects ni interceptés ni interrogés.

Gustavo Petro « ne fait rien pour arrêter » la production de drogue, a écrit en début de journée le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, accusant son homologue colombien d'être un « baron de la drogue qui encourage fortement la production massive de stupéfiants » dans son pays. En conséquence, il a annoncé suspendre le versement des aides financières accordées par les Etats-Unis à la Colombie, sans toutefois préciser lesquelles.

Le président colombien a fortement réagi, estimant sur X que Donald Trump était « trompé » par ses « conseillers ». « Je respecte l'histoire, la culture et les peuples des Etats-Unis. Ils ne sont pas mes ennemis. (...) Le problème, c'est Trump, pas les États-Unis », a déclaré Gustavo Petro.

La Colombie est le pays d'Amérique du Sud recevant le plus d'aide financière en provenance des Etats-Unis selon les données gouvernementales américaines, avec plus de 740 millions de dollars versés en 2023, dernière année dont les données complètes sont disponibles. La moitié de ces versements sont dédiés à la lutte contre la drogue. Le reste soutient notamment des programmes humanitaires et alimentaires.

Relation au plus bas

A bord d'Air Force One, Donald Trump a aussi confirmé dimanche des propos du sénateur républicain Lindsey Graham assurant que « d'importants droits de douane » allaient être appliqués sur les produits colombiens, actuellement surtaxés à 10%. « Je vous le dirai demain », a répondu le président américain.

Jusqu'en septembre, Bogota était considéré comme étant l'un des 20 partenaires antidrogue des Etats-Unis, ce qui lui permettait de prétendre à d'importants versements financiers. Mais la Maison Blanche lui a révoqué ce statut, invoquant une production de cocaïne « record » et des « tentatives ratées » de négociations avec les « groupes narco-terroristes ».

La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne, avec un record de 2.600 tonnes en 2023, soit 53% de plus que l'année précédente, selon l'ONU. Des chiffres contestés par Gustavo Petro, qui dénonce des problèmes méthodologiques.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il a impulsé un changement de paradigme dans la guerre contre la drogue menée par les Etats-Unis, et mise sur la lutte contre les problèmes sociaux qui alimentent le trafic de drogue. Les relations entre Bogota et Washington, historiquement alliés, ont atteint leur niveau le plus bas avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et du premier président de gauche de l'histoire de la Colombie.

Gustavo Petro accuse Washington de violer la souveraineté des eaux nationales avec son offensive contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue et d'avoir tué un pêcheur lors d'une de ces attaques. « Je m'en fiche » du sort des survivants des frappes « tant qu'ils n'introduisent pas de poison dans notre pays », a déclaré dimanche le vice-président des Etats-Unis JD Vance, ceux-ci n'ayant pas été ramenés sur le territoire américain pour des poursuites.

La Colombie, plongée dans une guerre civile depuis plus d'un demi-siècle entre guérillas, narcotrafiquants et forces gouvernementales, connaît sa pire crise sécuritaire de la dernière décennie, les groupes armés tirant profit des revenus de la drogue. Le président colombien a tenté de relancer les pourparlers de paix avec la plupart de ces groupes, six ans après l'accord historique de désarmement de l'ex-guérilla FARC. Mais la plupart ont échoué ou sont au point mort.