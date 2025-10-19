Un homme exécuté pour espionnage au profit d'Israël

L'Iran a exécuté un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël, ennemi juré de la République islamique, a annoncé dimanche l'organe de presse du pouvoir judiciaire, la dernière d'une série depuis une guerre en juin ayant opposé les deux pays.

« La peine de mort, prononcée à l'encontre d'un espion du Mossad, a été appliquée samedi matin dans la prison de Qom », au sud de la capitale Téhéran, a indiqué Mizan. Le Mossad est le service de renseignement extérieur israélien. La justice iranienne n'a fourni aucune information sur l'identité de l'individu, la date de son arrestation et les méfaits reprochés. Elle a simplement affirmé qu'il avait été condamné pour moharebeh (« guerre contre Dieu » en persan) et corruption sur Terre, les chefs d'accusation les plus graves en Iran et passibles de la peine de mort.

Ces derniers mois, les autorités iraniennes ont annoncé plusieurs arrestations pour espionnage et l'exécution de plusieurs personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad. Une loi, entrée en vigueur mercredi, durcit dorénavant les sanctions à l'encontre d'individus accusés d'espionnage au profit d'Israël mais aussi des Etats-Unis, ennemi depuis quatre décennies.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont par ailleurs annoncé dimanche la mort d'au moins quatre individus dans le sud-est du pays lors d'attaques imputées à des groupes affiliés à Israël. Ces incidents distincts sont survenus à des dates non précisées, dans la province du Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les moins développées du pays. Cette zone abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite dans un Iran à majorité chiite.

« Les groupes de mercenaires affiliés au sinistre régime israélien » ont tué « plusieurs dirigeants tribaux sunnites de premier plan », ont indiqué les Gardiens, cités par leur média officiel Sepah News. Le nombre exact de personnes tuées n'a pas été précisé mais quatre individus sont mentionnés.

Le Sistan-Baloutchistan, limitrophe du Pakistan et de l'Afghanistan, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue. Les autorités iraniennes accusent les groupes jihadistes opérant dans cette zone, en proie à la violence, d'avoir des liens avec Israël.