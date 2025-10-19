Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Le deuxième otage israélien décédé restitué samedi a été identifié


AFP / le 19 octobre 2025 à 12h42

Une femme porte une affiche avec la photo du Népalais Bipin Joshi tandis que d'autres entourent son cercueil, avant le rapatriement de son corps au Népal, quelques jours après sa libération par le Hamas dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages à Gaza, à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv, le 19 octobre 2025. Photo AFP/FADEL SENNA

Les autorités israéliennes ont identifié le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme étant le Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. 

Le gouvernement « reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages » décédés, est-il ajouté dans un communiqué.

La mort de Sonthaya Oakkharasri avait été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Ce Thaïlandais était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

Les autorités israéliennes ont identifié le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme étant le Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. 

Le gouvernement « reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages » décédés, est-il ajouté dans un communiqué.

La mort de Sonthaya Oakkharasri avait été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Ce Thaïlandais était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés