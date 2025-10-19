Le deuxième otage israélien décédé restitué samedi a été identifié

Les autorités israéliennes ont identifié le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme étant le Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le gouvernement « reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages » décédés, est-il ajouté dans un communiqué.

La mort de Sonthaya Oakkharasri avait été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Ce Thaïlandais était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.