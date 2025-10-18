Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi soir qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections.

Invité sur le plateau de Channel 14, et à la question « Envisagez-vous de vous présenter aux élections pour devenir Premier ministre lors des prochaines élections ? », M. Netanyahu a répondu par l'affirmative.

Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, M. Netanyahu détient le record du plus grand nombre d'années passées à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996).