Dernières Infos - Israël

Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections


AFP / le 18 octobre 2025 à 22h53

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025. Photo AFP / ANDREW CABALLERO REYNOLDS

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi soir qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections.

Invité sur le plateau de Channel 14, et à la question « Envisagez-vous de vous présenter aux élections pour devenir Premier ministre lors des prochaines élections ? », M. Netanyahu a répondu par l'affirmative. 

Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, M. Netanyahu détient le record du plus grand nombre d'années passées à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996). 

