Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu

Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza


AFP / le 18 octobre 2025 à 19h15

Des camions chargés d'aide humanitaire sont stationnés du côté égyptien du poste-frontière de Rafah, dans l'attente d'accéder à la bande de Gaza, le 12 octobre 2025. AFP

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, restera fermé « jusqu'à nouvel ordre », a affirmé samedi le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas. 

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu « a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre », a indiqué son bureau dans un communiqué. « Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en œuvre du cadre convenu », poursuit le texte. 

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, restera fermé « jusqu'à nouvel ordre », a affirmé samedi le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas. 

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu « a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre », a indiqué son bureau dans un communiqué. « Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en œuvre du cadre convenu », poursuit le texte. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés