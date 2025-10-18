Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, restera fermé « jusqu'à nouvel ordre », a affirmé samedi le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu « a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre », a indiqué son bureau dans un communiqué. « Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en œuvre du cadre convenu », poursuit le texte.