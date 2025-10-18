Liban: un mort dans une frappe israélienne (responsables)

Une nouvelle frappe de drone israélien a fait un mort samedi dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, ont indiqué les autorités locales.

Selon le ministère libanais de la Santé, une personne a été tuée dans une frappe israélienne sur un véhicule à Deir Kifa, dans le secteur de Tyr.

Selon l'agence de presse officielle libanaise (Ani), "un drone ennemi a ciblé avec deux missiles une excavatrice sur la route reliant Kfar Dounine et Deir Kifa".

Israël a bombardé le Liban à plusieurs reprises ces derniers mois malgré la conclusion d'un cessez-le-feu en novembre après plus d'un an d'affrontements avec le mouvement pro-iranien Hezbollah qui ont dégénéré en deux mois de guerre ouverte.

Les frappes aériennes israéliennes visent souvent des individus à moto, en voiture ou à bord d'excavatrices, l'armée israélienne ayant affirmé par le passé que ces attaques visent des membres ou des installations du Hezbollah.

Fondé et financé par l'Iran, le Hezbollah a été très affaibli par le dernier conflit avec Israël et par le renversement en décembre 2024 de son allié Bachar al-Assad en Syrie. Israël affirme mener des frappes dans des bastions du Hezbollah pour éviter que le mouvement ne reconstruise des infrastructures détruites.

L'Iran, allié du Hezbollah, a condamné vendredi ce qu'il a qualifié de "violation du cessez-le-feu" par Israël au Liban, au lendemain de frappes israéliennes dans le sud qui avaient fait un mort et sept blessés.

