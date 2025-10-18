Plainte de Oueidate : Bitar appelé à comparaître le 4 novembre

Le juge d'instruction en charge de l'affaire de la double explosion au port de Beyrouth, Tarek Bitar, est appelé à comparaître le 4 novembre dans la plainte intentée contre lui par l'ancien procureur général Ghassan Oueidate, a appris L'Orient-Le Jour d'une source au Palais de Justice de Beyrouth.

M. Bitar a été convoqué à cette audience par le juge d'instruction désigné ad hoc, Habib Rizkallah, qui doit se pencher sur l'affaire des poursuites engagées par M. Oueidate contre Tarek Bitar.

Ghassan Oueidate avait porté plainte en janvier 2023 pour « usurpation de pouvoir » contre Tarek Bitar, qui avait décidé peu auparavant de reprendre son enquête, bloquée par des recours en justice introduits par des responsables mis en cause dans l'enquête sur les causes de la double explosion du 4 août 2020. Dans la foulée, Tarek Bitar avait engagé des poursuites contre d'autres responsables, dont Ghassan Oueidate.

La double explosion au port de Beyrouth, l’une des plus fortes explosions non nucléaires de l’histoire moderne, a pulvérisé la capitale libanaise, emportant quelque 235 vies et faisant des milliers de blessés.